Камоцци о Карседо: я бы не посоветовал «Спартаку», очень рискованный вариант.

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался против возможного назначения тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карседо в московский клуб.

«Если бы я все еще работал в «Спартаке», то не посоветовал бы клубу назначать Карседо. Это очень рискованный вариант.

«Спартаку» следует подольше и пошире изучить тренерский рынок, кандидатов много. Найти тренера и договориться с ним — это сложнейшая задача, но ошибка здесь очень дорого стоит», — сказал Камоцци.