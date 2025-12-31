Кузьмичев назвал Аугусто лучшим трансфером РПЛ: «Сильно преобразил «Краснодар». С первых матчей стало ясно, что приехал классный игрок»
Кузьмичев назвал Дугласа Аугусто лучшим трансфером осенней части РПЛ.
Футбольный агент Владимир Кузьмичев назвал Дугласа Аугусто из «Краснодара» лучшим трансфером осенней части РПЛ.
В 17 матчах Премьер-лиги бразилец забил 2 гола.
«По моему мнению, лучший трансфер в первой части сезона — приход Аугусто в «Краснодар». По соотношению цена/качество это топовый трансфер.
Бразилец сильно преобразил команду Мусаева, у них очень мощная линия полузащиты. С первых матчей стало ясно, что в РПЛ приехал классный футболист», — сказал Кузьмичев.
