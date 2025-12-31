Срджан Благоевич: «Российский футбол мне интересен». Экс-тренер «Партизана» возглавит «Рубин»

Экс-тренер «Партизана»: российский футбол мне интересен.

Экс-тренер «Партизана» Срджан Благоевич признался, что ему было бы интересно поработать в РПЛ.

Сообщалось, что серб возглавит «Рубин».

«Я действительно разговариваю с разными клубами. Сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию.

При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен», – сказал Благоевич.