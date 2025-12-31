У Балотелли есть предложение от «Аль-Иттифака» из 2-й лиги ОАЭ. 35-летний форвард не играл с декабря 2024-го

Балотелли может стать игроком «Аль-Иттифака» из второго дивизиона ОАЭ.

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли получил предложение от «Аль-Иттифака» из Дубая, выступающего во втором дивизионе ОАЭ.

Последний раз 35-летний игрок выходил на поле 21 декабря 2024 года – в составе «Дженоа» на замену в матче Серии А с «Наполи».

Также Балотелли известен по выступлениям за «Милан», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Интер».