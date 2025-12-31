  • Спортс
  • Хоссейннежаду подарили «Евгения Онегина»: «Буду знакомиться с творчеством великого поэта»
1

Хоссейннежаду подарили «Евгения Онегина»: «Буду знакомиться с творчеством великого поэта»

Хоссейннежад: буду знакомиться с творчеством Пушкина.

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад намерен познакомиться с творчеством Александра Пушкина.

— У тебя есть увлечения помимо футбола?

— Мне нравится теннис: смотрю турниры «Большого шлема», слежу за результатами. А когда есть время — играю сам. Еще читаю книги.

— Что нравится читать?

— Литературу о саморазвитии. Любимая книга — «Сила Настоящего» Экхарта Толле. Ее основной посыл: есть прошлое и будущее, но жить нужно настоящим — только здесь и сейчас мы можем что-то изменить.

— А читал российскую литературу?

— Знаю Пушкина. Более того, недавно мне подарили «Евгения Онегина». Буду знакомиться с творчеством великого поэта, — сказал Хоссейннежад.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМохаммад Хоссейннежад
logoпремьер-лига Россия
книги
logoДинамо Махачкала
