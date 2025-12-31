Хоссейннежаду подарили «Евгения Онегина»: «Буду знакомиться с творчеством великого поэта»
Хоссейннежад: буду знакомиться с творчеством Пушкина.
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад намерен познакомиться с творчеством Александра Пушкина.
— У тебя есть увлечения помимо футбола?
— Мне нравится теннис: смотрю турниры «Большого шлема», слежу за результатами. А когда есть время — играю сам. Еще читаю книги.
— Что нравится читать?
— Литературу о саморазвитии. Любимая книга — «Сила Настоящего» Экхарта Толле. Ее основной посыл: есть прошлое и будущее, но жить нужно настоящим — только здесь и сейчас мы можем что-то изменить.
— А читал российскую литературу?
— Знаю Пушкина. Более того, недавно мне подарили «Евгения Онегина». Буду знакомиться с творчеством великого поэта, — сказал Хоссейннежад.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
