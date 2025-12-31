Ребров о проведении тренировок в «Спартаке»: «Ты красиво выставил мячи под упражнение. Игроки разминаются – и кто-нибудь как даст по воротам. А тебе бежать, возвращать мяч назад»
Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров в колонке для Спортса’’ рассказал о нервных ситуациях во время проведения тренировок, когда он был ассистентом тренера красно-белых Владимира Слишковича.
«Однажды был непростой момент. К третьей неделе работы мы всем штабом провели не лучшую тренировку. Я там вообще ошибся: выбрал неудачное место для квадрата. Команде до него надо было идти через два поля.
Опыта не хватило, не разобрался. В итоге переход занял много времени, ритм тренировки сбился.
Таких нюансов – куча! Поближе ворота подвинуть, чтобы быстрее организовать упражнение, жилетки правильно разложить и подготовить, чтобы всем было понятно и удобно.
Футболисты же привыкли, что все отлажено, поэтому такие недочеты чувствуют. И теряются настрой, драйв, интенсивность, тренировка не ложится.
Еще есть довольно комичные, но в моменте нервные ситуации. Например, ты красиво выставил мячи под упражнение. Ну а игроки разминаются, пробегают мимо – и кто-нибудь из них как даст по воротам. А тебе бежать за этим мячом, возвращать его назад, чтобы упражнение получилось правильно», – написал Ребров.
