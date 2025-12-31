«Вулверхэмптон» ни разу не выиграл в первых 19 турах чемпионата Англии, повторив антирекорд 123-летней давности

«Вулверхэмптон» повторил антирекорд 123-летней давности.

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в АПЛ .

Таким образом, «волки» стали вторым в истории высшего дивизиона Англии клубом, не одержавшим ни одной победы в первых 19 турах.

Первым данный антирекорд в сезоне-1902/03 установил «Болтон ».

После первого круга текущего турнира АПЛ «Вулверхэмптон » замыкает таблицу с 3 очками.