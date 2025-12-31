«Вулверхэмптон» ни разу не выиграл в первых 19 турах чемпионата Англии, повторив антирекорд 123-летней давности
«Вулверхэмптон» повторил антирекорд 123-летней давности.
«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в АПЛ.
Таким образом, «волки» стали вторым в истории высшего дивизиона Англии клубом, не одержавшим ни одной победы в первых 19 турах.
Первым данный антирекорд в сезоне-1902/03 установил «Болтон».
После первого круга текущего турнира АПЛ «Вулверхэмптон» замыкает таблицу с 3 очками.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23618 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости