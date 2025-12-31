Эмери про 1:4 от «Арсенала»: «Их первый гол можно расценить как нарушение правил, но в Англии судьи позволяют касаться вратарей. Мы должны это принять – работает в обе стороны»

Эмери про 1:4 от «Арсенала»: я очень доволен игроками.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о крупном поражении от «Арсенала » (1:4) в 19-м туре АПЛ .

– Я очень доволен игроками. Конечно, мы должны проанализировать матч, но в целом мы завершаем 19-й тур с тем количеством набранных очков (39, 3-е место - Спортс’‘) и той неделей, что провели сейчас (до этого были победы над «МЮ» и «Челси» со счетом 2:1 – Спортс’‘).

Сегодня мы очень хорошо сыграли в первом тайме, в отличие от матча против «Челси». Мы боролись, даже перехватывали инициативу, создавали моменты. Мы не допустили много моментов у своих ворот, в первом тайме у соперника не было угловых.

Но во втором тайме первый гол изменил все, и после него они усилили натиск. К тому же, у нас случилась травма Амаду Онана , и мы потеряли все в центре поля, а они продемонстрировали свою мощь. И в итоге мы проиграли.

Первый гол, возможно, можно было бы расценить как нарушение правил , но здесь, в Англии, все сложнее, потому что судьи позволяют касаться вратарей, и это сложно. Но мы должны это принять, потому что это работает в обе стороны.

– У «Астон Виллы» прервалась рекордная серия из 11 побед.

– Футбол – это настоящее, он про то, что сейчас, как мы чувствуем себя сейчас. Все, что мы сделали, – фантастика. Возможно, мы могли бы ожидать и лучшего результата, потому что мы третьи в лиге и очень хороши в Лиге Европы, но надо анализировать сегодняшний день и игроков, которые у нас есть.

– Почему вы так быстро ушли в подтрибунное помещение после свистка, были чем-то недовольны?

– Нет, после матча я всегда жду, чтобы пожать руку другому тренеру, но он [Микель Артета] был со своим тренерским штабом, и я не мог его ждать. Конечно, я был там, но это не проблема. Я пошел в раздевалку, – сказал Эмери.