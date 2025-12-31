Артета про 4:1 с «Астон Виллой»: «Прекрасный вечер, очень сложный матч. Наша реализация моментов была на топ-уровне, это решило исход игры»

Артета про 4:1 с «Астон Виллой»: прекрасный вечер, очень сложный матч.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (4:1).

– Прекрасный вечер. Очень сложный матч, как мы и предполагали. Это очень сильный соперник.

Первые 10 минут мы играли немного неуверенно, и нам пришлось подстраиваться. Но нужно отдать должное сопернику – они дважды смогли прорвать наш прессинг и выбежать в атаку, в чем они очень опасны. После этого мы перехватили инициативу и начали создавать моменты.

Мы потрясающе начали второй тайм, активизировались и были эффективны во всех действиях. Нам пришлось быть очень внимательными и точно выбирать время и решать, когда и что мы делаем. Это большая заслуга моих игроков, потому что против этой команды непросто.

В последние несколько недель мы создавали много моментов, но сегодня была заметна разница. В других играх нам нужно было бороться за голы, чтобы победить, но сегодня качество реализации моментов было на топ-уровне и решило исход матча.

Сегодня мы увидели, насколько важен для нас Габриэл . Он вернулся после шести недель отсутствия, хотя, вероятно, должен был вернуться через восемь, но вернулся раньше. Он хладнокровно противостоял, пожалуй, одному из лучших нападающих лиги [Олли Уоткинсу ], которого очень сложно опекать. Я думаю, он сыграл потрясающе.

– Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ушел в подтрибунное помещение сразу после финального свистка.

– Это не проблема. Иногда мы оказываемся в подобных ситуациях, поэтому для меня это не имеет значения, – сказал Артета в эфире Sky Sports.