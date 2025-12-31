  • Спортс
  Артета про 4:1 с «Астон Виллой»: «Прекрасный вечер, очень сложный матч. Наша реализация моментов была на топ-уровне, это решило исход игры»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (4:1).

– Прекрасный вечер. Очень сложный матч, как мы и предполагали. Это очень сильный соперник.

Первые 10 минут мы играли немного неуверенно, и нам пришлось подстраиваться. Но нужно отдать должное сопернику – они дважды смогли прорвать наш прессинг и выбежать в атаку, в чем они очень опасны. После этого мы перехватили инициативу и начали создавать моменты.

Мы потрясающе начали второй тайм, активизировались и были эффективны во всех действиях. Нам пришлось быть очень внимательными и точно выбирать время и решать, когда и что мы делаем. Это большая заслуга моих игроков, потому что против этой команды непросто.

В последние несколько недель мы создавали много моментов, но сегодня была заметна разница. В других играх нам нужно было бороться за голы, чтобы победить, но сегодня качество реализации моментов было на топ-уровне и решило исход матча.

Сегодня мы увидели, насколько важен для нас Габриэл. Он вернулся после шести недель отсутствия, хотя, вероятно, должен был вернуться через восемь, но вернулся раньше. Он хладнокровно противостоял, пожалуй, одному из лучших нападающих лиги [Олли Уоткинсу], которого очень сложно опекать. Я думаю, он сыграл потрясающе.

– Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ушел в подтрибунное помещение сразу после финального свистка.

– Это не проблема. Иногда мы оказываемся в подобных ситуациях, поэтому для меня это не имеет значения, – сказал Артета в эфире Sky Sports.

