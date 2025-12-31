Шешко не забивает 8 матчей подряд за «МЮ». У купленного за 85 млн евро с учетом бонусов форварда 2+1 в 16 играх за клуб
Шешко не забивает 8 матчей подряд за «МЮ».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко продлил серию без голов до восьми матчей.
22-летний словенец целиком отыграл домашний матч 19-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» с 20-го места и не отметился результативными действиями.
Шешко не забивает 8 матчей подряд (с учетом игр сборной – 10) и отдал лишь 1 голевой пас на этом отрезке – во встрече с «Брайтоном» (4:2).
Беньямин провел 16 матчей за «МЮ», забил 2 гола (в конце сентября и начале октября) и сделал 1 ассист. Подробная статистика выступлений форварда, купленного у «РБ Лейпциг» за 85 миллионов евро с учетом бонусов, доступна здесь.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
