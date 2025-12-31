Аморим об 1:1 с «Вулвс»: «МЮ» сыграл не очень хорошо, нам не хватало подвижности в атаке. Когда за линией мяча столько игроков, нужно усерднее работать, проявлять фантазию»

Рубен Аморим высказался о ничьей с «Вулверхэмптоном».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном » в 19-м туре АПЛ (1:1).

«Мы испытывали трудности на протяжении всего матча. Мы знали, что игра будет отличаться от игры с «Ньюкаслом». В этом матче у нас не было такой энергии. У нас были моменты, но не хватало подвижности в атаке. На данный момент не хватает связей [между игроками].

Игра полностью отличалась от предыдущей. За линией мяча было больше игроков, а в таких случаях нужно усерднее работать, чтобы создавать больше, проявлять фантазию и играть по-другому. Сегодня нам этого не хватало.

Они пытались. Мы сыграли не очень хорошо. Нам нужно восстановиться и перейти к следующему матчу», – сказал Аморим.