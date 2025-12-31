Аморим об 1:1 с «Вулвс»: «МЮ» сыграл не очень хорошо, нам не хватало подвижности в атаке. Когда за линией мяча столько игроков, нужно усерднее работать, проявлять фантазию»
Рубен Аморим высказался о ничьей с «Вулверхэмптоном».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном» в 19-м туре АПЛ (1:1).
«Мы испытывали трудности на протяжении всего матча. Мы знали, что игра будет отличаться от игры с «Ньюкаслом». В этом матче у нас не было такой энергии. У нас были моменты, но не хватало подвижности в атаке. На данный момент не хватает связей [между игроками].
Игра полностью отличалась от предыдущей. За линией мяча было больше игроков, а в таких случаях нужно усерднее работать, чтобы создавать больше, проявлять фантазию и играть по-другому. Сегодня нам этого не хватало.
Они пытались. Мы сыграли не очень хорошо. Нам нужно восстановиться и перейти к следующему матчу», – сказал Аморим.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23300 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости