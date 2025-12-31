Тренер «Челси» Кабальеро о 2:2 с «Борнмутом»: «Нам нужно научиться удерживать счет, когда мы ведем. Мы создавали моменты, не хватало только завершения»

Тренер «Челси» высказался о ничьей с «Борнмутом».

Помощник главного тренера «Челси » Вилли Кабальеро подвел итоги игры с «Борнмутом » в 19-м туре АПЛ (2:2).

«Энцо [Мареска ] неважно себя чувствует. Он чувствовал себя неважно последние два дня, но все равно вел тренировки и был на игре сегодня. Я заменил его, просто чтобы пояснить, что он чувствует себя недостаточно хорошо, чтобы выполнять все остальные обязанности тренера, поэтому я здесь вместо него».

Об игре

«Это был сумасшедший первый тайм. Мы отыгрались и вышли вперед, но затем сразу же пропустили гол. Это нам нужно как можно скорее улучшить и исправить. Мы создавали моменты, и во втором тайме у нас тоже были моменты.

К сожалению, мы не смогли выиграть матч, и это немного разочаровывает. Мы заслуживали набрать три очка больше, чем «Борнмут», но набрали только одно, потому что сегодня мы пропустили два гола. Не хватало только завершения атак, потому что мы часто заходили в штрафную и делали много кроссов.

Мы совершенствуемся в определенных областях, но нам все еще нужно научиться побеждать и удерживать счет, когда мы ведем. Мы приложили много усилий, чтобы повести 2:1, но нам не удалось взять три очка.

Всегда неприятно пропускать после стандартных положений, но это часть игры. Когда ты пропускаешь дважды в одной игре, это тяжело», – сказал Кабальеро.