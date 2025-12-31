Морган про 4:1 «Арсенала» с «Виллой»: «Колоссальная победа, большое заявление. Троссард, – игрок матча 🚀👌👏»

Морган о 4:1 «Арсенала»: колоссальная победа.

Телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган эмоционально отреагировал на крупную победу команды над «Астон Виллой » в 19-м туре АПЛ (4:1).

«4:1. 🚀🚀🚀🚀🚀🚀. Колоссальная победа. Большое заявление.

Многие прекрасно выступили, особенно Эдегор , Габриэл и Райя. Но этот парень, Троссард, – лучший игрок матча для меня. Он играл с такой интенсивностью и креативностью на протяжении всей игры. Браво! 👌👏👏» – написал Морган.