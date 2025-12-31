Винисиус про Новый год: «Желаю здоровья, душевного спокойствия и много титулов для «Реала». Мы не сомневаемся, что вернемся и снова будем на вершине»
Винисиус Жуниор загадал желание на Новый год.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своем желании на 2026 год.
«Мы знаем, что должны совершенствоваться, чтобы 2026 год был лучше для всех, и особенно для болельщиков «Реала».
Я все еще многому учусь в этом клубе, у этих болельщиков, у всех. Мы знаем, что это был не самый удачный год для нас, но мы не сомневаемся, что вернемся, что мы снова будем побеждать и будем на вершине.
В 2026 году я желаю здоровья, душевного спокойствия и много титулов для «Реала», потому что это делает счастливыми нас и болельщиков. Да здравствует «Мадрид»!» – сказал Винисиус.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
