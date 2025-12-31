Мареска плохо себя почувствовал после матча «Челси» – «Борнмут» и не пришел на пресс-конференцию
Тренер «Челси» Мареска из-за плохого самочувствия отказался от пресс-конференции.
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска пропустил пресс-конференцию после матча 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:2), в котором его команда пропустила два гола после вброса из аута.
Как сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук, 45-летний итальянец плохо себя почувствовал, поэтому не стал общаться с журналистами.
Отметим, что «Челси» одержал лишь 2 победы в 9 последних матчах, дальше у команды – выезд к «Манчестер Сити» 4 января.
