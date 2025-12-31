У «МЮ» 5 ничьих, 3 победы и 2 поражения в 10 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Вулверхэмптоном» с 20-го места в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь 3 из 10 последних матчей.
«Манчестер Юнайтед» одержал лишь 3 победы в 10 последних матчах.
Сегодня команда Рубена Аморима поделила очки с «Вулверхэмптоном» в 19-м туре АПЛ – 1:1. Следует отметить, что «волки» занимают последнее, 20-е, место в турнирной таблице.
Это пятая ничья манкунианцев за 10 последних игр. Также на этом отрезке они одержали три победы и потерпели два поражения.
4 января «Юнайтед» встретится с «Лидсом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
