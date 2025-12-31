«Астон Вилла» проиграла впервые за 12 матчей – «Арсеналу» (1:4). Прервалась рекордная для клуба серия побед
«Астон Вилла» проиграла впервые за 12 матчей.
Прервалась серия побед «Астон Виллы».
Сегодня команда Унаи Эмери проиграла «Арсеналу» со счетом 1:4 в 19-м туре АПЛ. Ранее клуб из Бирмингема выиграл 11 матчей подряд, повторив свой рекорд.
«Астон Вилла» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков. 3 января она встретится с «Ноттингем Форест».
