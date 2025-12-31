Жезус отпраздновал гол «Вилле» в стиле Кака – с футболкой «Я принадлежу Иисусу». Форвард «Арсенала» пропустил почти весь год и забил в 2025-м 1 января и 31 декабря

Габриэл Жезус забил в первый и последний день года и отпраздновал в стиле Кака.

Нападающий «Арсенала » Габриэл Жезус забил впервые почти за год.

28-летний бразилец на 78-й минуте забил четвертый гол лондонцев в матче 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы » (4:1).

Жезус снял игровую футболку, под которой у него оказалась майка с надписью I Belong To Jesus («Я принадлежу Иисусу» – Спортс’‘), а также поднял руки к небу. Так свои голы праздновал бывший полузащитник «Милана», «Реала» и сборной Бразилии , чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Кака.

Отметим, что Габриэл забил всего два гола за 2025 год в 10 матчах. Он пропустил 46 матчей, с 13 января по 27 ноября, из-за разрыва крестообразной связки. Голы бразильца пришлись на 1 января 2025 года и 31 декабря (по московскому времени). Его подробная статистика – здесь .

Изображение: кадр из трансляции Viaplay