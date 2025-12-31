«Арсенал» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед, 1 ничья. Сегодня – 4:1 с «Астон Виллой»

«Арсенал» не проигрывает 6 матчей подряд.

«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Астон Виллу » со счетом 4:1 в 19-м туре АПЛ .

Последнее поражение «канониров» было зафиксировано 6 декабря – в предыдущем матче против команды из Бирмингема. С тех пор лондонцы провели 6 матчей, в которых одержали 5 побед и 1 раз сыграли вничью.

3 января «Арсенал » встретится с «Борнмутом».