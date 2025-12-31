«Арсенал» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед, 1 ничья. Сегодня – 4:1 с «Астон Виллой»
«Арсенал» не проигрывает 6 матчей подряд.
«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Астон Виллу» со счетом 4:1 в 19-м туре АПЛ.
Последнее поражение «канониров» было зафиксировано 6 декабря – в предыдущем матче против команды из Бирмингема. С тех пор лондонцы провели 6 матчей, в которых одержали 5 побед и 1 раз сыграли вничью.
3 января «Арсенал» встретится с «Борнмутом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
