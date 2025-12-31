«Ювентус» сообщил «Дженоа», что не отпустит Перина. Вратарь уже договорился с генуэзцами о переходе
«Ювентус» не отпустит Маттиа Перина в «Дженоа».
Маттиа Перин не перейдет в «Дженоа» из «Ювентуса».
Как сообщает журналист Маттео Моретто, туринский клуб отклонил официальное предложение о трансфере вратаря. «Бьянконери» сообщили генуэзцам, что не отпустят игрока.
Отмечается, что сам футболист уже договорился с «Дженоа» о сотрудничестве.
В текущем сезоне Серии А Перин провел 2 матча и пропустил 2 гола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
