Мерино, имея желтую, схватил Роджерса за руку и повалил на газон на 58-й минуте. Судья Инглэнд не удалил хавбека «Арсенала» в матче с «Астон Виллой»

Судья простил и не удалил Мерино в матче «Арсенала» и «Астон Виллы».

Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино избежал удаления в матче 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

В добавленное к первому тайму время 29-летний испанский хавбек получил желтую карточку за грубый фол на Амаду Онана – соперник не вернулся на поле после перерыва.

На 58-й минуте Мерино схватил за руку уходившего от него Моргана Роджерса и повалил соперника на газон. Арбитр Даррен Инглэнд не показал вторую желтую Микелю и не удалил его с поля.

Изображения: кадры из трансляции beIN SPORTS 1

Габриэл в борьбе с Мартинесом забил с углового. Игроки «Астон Виллы» указывали судье на фол защитника «Арсенала» на вратаре, но Инглэнд и ВАР засчитали гол