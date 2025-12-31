Мерино, имея желтую, схватил Роджерса за руку и повалил на газон на 58-й минуте. Судья Инглэнд не удалил хавбека «Арсенала» в матче с «Астон Виллой»
Судья простил и не удалил Мерино в матче «Арсенала» и «Астон Виллы».
Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино избежал удаления в матче 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы».
В добавленное к первому тайму время 29-летний испанский хавбек получил желтую карточку за грубый фол на Амаду Онана – соперник не вернулся на поле после перерыва.
На 58-й минуте Мерино схватил за руку уходившего от него Моргана Роджерса и повалил соперника на газон. Арбитр Даррен Инглэнд не показал вторую желтую Микелю и не удалил его с поля.
Изображения: кадры из трансляции beIN SPORTS 1
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (4:0, второй тайм).
Габриэл в борьбе с Мартинесом забил с углового. Игроки «Астон Виллы» указывали судье на фол защитника «Арсенала» на вратаре, но Инглэнд и ВАР засчитали гол
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23253 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости