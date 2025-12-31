«Арсенал» забил 17 мячей с угловых в АПЛ в 2025 году. Только у «МЮ» было больше таких голов за год – 18 в 2012-м

«Арсенал» забил 17 голов с угловых в АПЛ в 2025 году.

«Арсенал» забил очередной гол после углового.

Команда Микеля Артеты принимает «Астон Виллу » в 19-м туре АПЛ (2:0, второй тайм). Хозяева открыли счет на 48-й минуте: Габриэл Магальяэс забил ударом головой после подачи Букайо Сака со стандарта.

В 2025 году «Арсенал» забил 17 голов с угловых в Премьер-лиге. Только «Манчестер Юнайтед » забивал больше мячей в этом турнире за календарный год после угловых – 18 в 2012-м.