«Арсенал» забил 17 мячей с угловых в АПЛ в 2025 году. Только у «МЮ» было больше таких голов за год – 18 в 2012-м
«Арсенал» забил 17 голов с угловых в АПЛ в 2025 году.
«Арсенал» забил очередной гол после углового.
Команда Микеля Артеты принимает «Астон Виллу» в 19-м туре АПЛ (2:0, второй тайм). Хозяева открыли счет на 48-й минуте: Габриэл Магальяэс забил ударом головой после подачи Букайо Сака со стандарта.
В 2025 году «Арсенал» забил 17 голов с угловых в Премьер-лиге. Только «Манчестер Юнайтед» забивал больше мячей в этом турнире за календарный год после угловых – 18 в 2012-м.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
