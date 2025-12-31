Писарев о ДТП в Италии: «Ехали ночью, нас занесло. Фонтан крови из головы у меня плескал знатный. Шалимов пытался найти помощь, но перед нами закрывали ставни – какие-то русские ходят, орут что-то»

Писарев рассказал, как они с Шалимовым попали в ДТП в Италии.

Тренер сборной России Николай Писарев вспомнил, как он и Игорь Шалимов попали в ДТП в Италии.

– Мы слышали историю, как вы с Шалимовым чуть не разбились на машине. Что там было?

– Да, попали в ДТП. Шалимов только подписал контракт с «Интером », а я из Швейцарии к нему прилетел. И мы ехали в город Пескара. Нам надо было проехать 200 километров. А ехали ночью – вокруг ни фонарей, ничего. Глухомань полная. Шел дождичек, ну и нас занесло – улетели. Но живы остались, как видите. Фонтан крови из головы у меня плескал знатный. Я был не пристегнут – влетел в стекло заднего вида.

– Как выпутывались?

– Шалимов перепрыгнул через ограждение, пытался найти помощь. Перед нами все закрывали ставни. Но оно и понятно – какие-то русские ходят ночью, орут что-то с акцентом. Потом Игорь Михайлович вышел на трассу, остановил фуру. Нас довезли до заправки, оказали помощь – все.

– А машина?

– Машина – все, – сказал Писарев.