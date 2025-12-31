Ташуев про «Енисей»: «Меня сослали в Сибирь – шутка, а то опять сейчас блогеры напишут. Россия прирастает Сибирью, главное, чтобы у ребят был сибирский характер, остальное я им дам»

Ташуев про «Енисей»: шучу, что меня сослали в Сибирь.

Новый главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев пошутил о том, что его сослали в Сибирь.

66-летний российский специалист в мае 2025 года покинул «Ахмат». Он возглавил «Енисей » из Pari Первой лиги 24 декабря.

– Если брать весь год, мы великолепно прошли сборы с «Ахматом », команда выдала серию хороших матчей. Но потом пошел небольшой спад, связанный с внутренними проблемами, которые какой-то период времени нарастали как ком.

Я взял команду на 16-м месте, мне пришлось преодолевать самые тяжелые моменты жизни клуба – не было усиления, некоторые трансферы не сработали. Была тяжелейшая рутинная работа.

Внутри я чувствовал огромнейшее напряжение. Считаю, что вышел из ситуации с честью, показали хороший футбол, и по всем цифрам мы заняли шестое место. Цифры шикарные, но в результат они не воплощались.

Тяжелый труд, но огромный опыт. Нам не хватило всего девяти незабитых пенальти. А почти все они влияли на результат, забей половину – были бы в десятке. И главное, полкоманды било и не забили.

– И под конец года позитив – контракт с «Енисеем».

– Я так шучу: вот, сослали меня в Сибирь. Но это шутка, а то опять сейчас блогеры напишут.

Есть и другое высказывание: Россия прирастает Сибирью. Главное, чтобы у ребят в «Енисее» был сибирский характер, а остальное я им дам, – сказал Ташуев.