У «Челси» 2 победы в 9 последних матчах. Дальше – выезд к «Ман Сити»

«Челси» одержал лишь две победы в девяти последних матчах.

Сегодня команды Энцо Марески поделила очки с «Борнмутом » в 19-м туре АПЛ – 2:2. Это четвертая ничья «синих» за девять последних матчей. Также на этом отрезке они потерпели три поражения и одержали две победы.

4 января «Челси » сыграет с «Манчестер Сити» на выезде.