У «Челси» 2 победы в 9 последних матчах. Дальше – выезд к «Ман Сити»
«Челси» выиграл лишь 2 из 9 последних матчей.
«Челси» одержал лишь две победы в девяти последних матчах.
Сегодня команды Энцо Марески поделила очки с «Борнмутом» в 19-м туре АПЛ – 2:2. Это четвертая ничья «синих» за девять последних матчей. Также на этом отрезке они потерпели три поражения и одержали две победы.
4 января «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» на выезде.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
