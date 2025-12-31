У «Астон Виллы» 0 ударов в створ ворот «Арсенала» за 1-й тайм, у команды Артеты – 1
«Астон Вилла» не пробила в створ ворот «Арсенала» за 1-й тайм.
У «Астон Виллы» нет ударов в створ ворот «Арсенала» по итогам первого тайма матча 19-го тура АПЛ.
Лидирующий в таблице «Арсенал» на «Эмирейтс» принимает клуб из Бирмингема, который идет третьим и отстает на три очка.
В первой половине игры «Арсенал» чуть больше владел мячом – 53% на 47%, нанес больше ударов – 7:3 (в створ – 1:0).
Также у команды Микеля Артеты чуть выше xG (показатель ожидаемых голов), чем у команды Унаи Эмери – 0,57 против 0,54.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, перерыв).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta Analyst
