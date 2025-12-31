Нигерия, Тунис, Сенегал и ДР Конго вышли в 1/8 финала Кубка Африки
Нигерия, Тунис, Сенегал и ДР Конго вышли в плей-офф Кубка Африки.
Определились новые участники 1/8 финала Кубка Африки.
Из группы C в плей-офф турнира вышли сборные Нигерии и Туниса, набравшие 9 и 4 очка соответственно. Танзания (2 балла) стала третьей, Уганда (1) – четвертой.
Из группы D в следующий этап пробились команды Сенегала и ДР Конго, набравшие по 7 баллов. Бенин (3 очка) финишировал третьим, Ботсвана (0) – последней.
В 1/8 финала сборная Туниса сыграет с Мали, а команда ДР Конго встретится с Алжиром.
