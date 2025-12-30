Зиркзе забил впервые за месяц – «Вулверхэмптону». У форварда 9 голов в 62 матчах за «МЮ»
Джошуа Зиркзе забил впервые за месяц.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе забил 2-й гол в сезоне.
Нидерландский футболист открыл счет в матче против «Вулверхэмптона» в 19-м туре АПЛ (1:0, первый тайм). Предыдущий гол он забил 30 ноября – в игре с «Кристал Пэлас» (2:1).
Зиркзе присоединился к манкунианцам в июле 2024 года – его купили у «Болоньи» за 42,5 миллиона евро. Форвард проводит 62-й матч в составе английской команды, на его счету 9 мячей.
