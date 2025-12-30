Роналду о последнем матче «Аль-Насра» в году: «Мы на правильном пути и знаем, что нужно делать в 2026-м!🟡🔵»
Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду опубликовал пост после матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (2:2).
40-летний форвард спиной забил в этом матче. Гол стал 41-м для Роналду за 2025 год и 957-м в карьере.
«Мы на правильном пути и знаем, что нам нужно делать в 2026 году! 🟡🔵» – написал Криштиану.
