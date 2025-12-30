Кисляк о Месси в окружении пяти игроков «Ливерпуля»: «Пффф, меня опекали двадцать пять 😂»

Кисляк пошутил про себя и Месси.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк пошутил про себя и нападающего «Интер Майами » Лионеля Месси .

20-летний хавбек сборной России разместил в телеграм-канале коллаж из двух фотографий. На первой Месси в составе «Барселоны» запечатлен во время матча Лиги чемпионов в окружении пятерых футболистов «Ливерпуля » – Трента Александер-Арнолда, Вирджила ван Дейка, Фабиньо, Жоэля Матипа и Джордана Хендерсона. На втором кадре – сам Кисляк, который вместе с партнерами по ЦСКА в костюме Деда Мороза играет против 170 детей из академии клуба.

«Пятеро против одного? Пффф, меня опекали двадцать пять 😂», – написал Кисляк.

Изображение: t.me/matvey_kislyak31