Кисляк о Месси в окружении пяти игроков «Ливерпуля»: «Пффф, меня опекали двадцать пять 😂»
Кисляк пошутил про себя и Месси.
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк пошутил про себя и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.
20-летний хавбек сборной России разместил в телеграм-канале коллаж из двух фотографий. На первой Месси в составе «Барселоны» запечатлен во время матча Лиги чемпионов в окружении пятерых футболистов «Ливерпуля» – Трента Александер-Арнолда, Вирджила ван Дейка, Фабиньо, Жоэля Матипа и Джордана Хендерсона. На втором кадре – сам Кисляк, который вместе с партнерами по ЦСКА в костюме Деда Мороза играет против 170 детей из академии клуба.
«Пятеро против одного? Пффф, меня опекали двадцать пять 😂», – написал Кисляк.
Изображение: t.me/matvey_kislyak31
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23301 голос
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Матвея Кисляка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости