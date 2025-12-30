  • Спортс
Агент Доннаруммы: «Джанлуиджи хотел жениться летом, но все отложил, потому что у него есть обязательства перед сборной. Он всем сердцем хочет поехать на ЧМ»

Джанлуиджи Доннарумма отложил свадьбу ради чемпионата мира.

Энцо Райола, агент Джанлуиджи Доннаруммы, рассказал, что вратарь сборной Италии отложил собственную свадьбу из-за желания сыграть на чемпионате мира. 

«Через несколько месяцев наступит деликатный период для сборной, которая для него очень важна. Этим летом он хотел жениться, но отложил все, потому что у него в первую очередь есть обязательства перед сборной.

Для него это действительно важно, он попросил нас сосредоточиться на текущем моменте и думать только о его клубе и Италии, в том числе и потому, что он всем сердцем хочет поехать на чемпионат мира», – сказал Райола в эфире Radio Sportiva.

Сборная Италии еще не вышла в финальный этап чемпионата мира. В стыковых матчах она встретится с командой Северной Ирландии. Победитель этой пары сыграет с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной. 

