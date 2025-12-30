Агент Доннаруммы: «Джанлуиджи хотел жениться летом, но все отложил, потому что у него есть обязательства перед сборной. Он всем сердцем хочет поехать на ЧМ»

Джанлуиджи Доннарумма отложил свадьбу ради чемпионата мира.

Энцо Райола, агент Джанлуиджи Доннаруммы , рассказал, что вратарь сборной Италии отложил собственную свадьбу из-за желания сыграть на чемпионате мира.

«Через несколько месяцев наступит деликатный период для сборной, которая для него очень важна. Этим летом он хотел жениться, но отложил все, потому что у него в первую очередь есть обязательства перед сборной.

Для него это действительно важно, он попросил нас сосредоточиться на текущем моменте и думать только о его клубе и Италии, в том числе и потому, что он всем сердцем хочет поехать на чемпионат мира», – сказал Райола в эфире Radio Sportiva.

Сборная Италии еще не вышла в финальный этап чемпионата мира. В стыковых матчах она встретится с командой Северной Ирландии. Победитель этой пары сыграет с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной.