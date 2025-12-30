Кутепов про Карседо: «Серый кардинал, темная лошадка. Сидит в тренерской в три часа ночи, анализируя соперников, продумывая план. Человек с крепким внутренним стержнем»
Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил методы работы главного тренера «Пафоса» Хуана Карлоса Карседо, который может возглавить красно-белых.
Испанец, работающий на Кипре, ранее был ассистентом Унаи Эмери в «Спартаке».
«Спокойный, очень уравновешенный и тихий. Он работал помощником Унаи Эмери, который всегда эмоциональный и активный. Карседо дополнял Эмери в плане своего спокойствия.
Он как раз был той самой лошадкой, которая проделывала огромную работу, Карседо – серый кардинал, темная лошадка, которая сидит в тренерской комнате в три часа ночи, анализируя соперников, изучая сильные стороны команды, продумывая план.
Это человек с очень твердым характером, с крепким внутренним стержнем», – сказал Кутепов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
