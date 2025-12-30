Кутепов про Карседо: «Серый кардинал, темная лошадка. Сидит в тренерской в три часа ночи, анализируя соперников, продумывая план. Человек с крепким внутренним стержнем»

Кутепов про Карседо: серый кардинал, темная лошадка.

Бывший защитник «Спартака » Илья Кутепов оценил методы работы главного тренера «Пафоса » Хуана Карлоса Карседо, который может возглавить красно-белых.

Испанец, работающий на Кипре, ранее был ассистентом Унаи Эмери в «Спартаке».

«Спокойный, очень уравновешенный и тихий. Он работал помощником Унаи Эмери, который всегда эмоциональный и активный. Карседо дополнял Эмери в плане своего спокойствия.

Он как раз был той самой лошадкой, которая проделывала огромную работу, Карседо – серый кардинал, темная лошадка, которая сидит в тренерской комнате в три часа ночи, анализируя соперников, изучая сильные стороны команды, продумывая план.

Это человек с очень твердым характером, с крепким внутренним стержнем», – сказал Кутепов.