  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кутепов про Карседо: «Серый кардинал, темная лошадка. Сидит в тренерской в три часа ночи, анализируя соперников, продумывая план. Человек с крепким внутренним стержнем»
4

Кутепов про Карседо: «Серый кардинал, темная лошадка. Сидит в тренерской в три часа ночи, анализируя соперников, продумывая план. Человек с крепким внутренним стержнем»

Кутепов про Карседо: серый кардинал, темная лошадка.

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил методы работы главного тренера «Пафоса» Хуана Карлоса Карседо, который может возглавить красно-белых.

Испанец, работающий на Кипре, ранее был ассистентом Унаи Эмери в «Спартаке».

«Спокойный, очень уравновешенный и тихий. Он работал помощником Унаи Эмери, который всегда эмоциональный и активный. Карседо дополнял Эмери в плане своего спокойствия.

Он как раз был той самой лошадкой, которая проделывала огромную работу, Карседо – серый кардинал, темная лошадка, которая сидит в тренерской комнате в три часа ночи, анализируя соперников, изучая сильные стороны команды, продумывая план.

Это человек с очень твердым характером, с крепким внутренним стержнем», – сказал Кутепов.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23301 голос
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoХуан Карлос Карседо
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoвысшая лига Кипр
logoМатч ТВ
logoУнаи Эмери
logoПафос
logoИлья Кутепов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о тренере для «Спартака»: «Мне назвали три кандидата. Карседо хоть в футбол играл. Двух назвали, которые не играли»
вчера, 02:01
Мостовой о тренере для «Спартака»: «Шалимова давайте. Или Мостового с Шалимовым. А что такого?»
29 декабря, 19:31
Генич о Карседо в «Спартаке»: «Процентов 70, что с ним договорятся. Нужно заинтересовать богатейшего человека – владельца «Пафоса» Ломакина»
29 декабря, 11:31
Дьяков о тренере для «Спартака»: «Нужен закоренелый спартаковец – Аленичев, Тихонов. Можно дать полгода отечественному специалисту. Это лучше, чем опять везти иностранца»
28 декабря, 19:43
Ташуев о Карседо в «Спартаке»: «Почему Кипр? Почему «Пафос»? Потому что пафосный клуб, что ли? Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Беларуси»
27 декабря, 15:55
Главные новости
Эмери про 1:4 от «Арсенала»: «Их первый гол можно расценить как нарушение правил, но в Англии судьи позволяют касаться вратарей. Мы должны это принять – работает в обе стороны»
вчера, 23:39
Артета про 4:1 с «Астон Виллой»: «Прекрасный вечер, очень сложный матч. Наша реализация моментов была на топ-уровне, это решило исход игры»
вчера, 23:19
Мяч после удара Субименди попал в руку Линделефу на 95-й минуте. Судья Инглэнд не дал «Арсеналу» пробить пенальти в игре с «Астон Виллой»
вчера, 22:50
Морган про 4:1 «Арсенала» с «Виллой»: «Колоссальная победа, большое заявление. Троссард, – игрок матча 🚀👌👏»
вчера, 22:31
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
вчера, 22:30Тесты и игры
«Астон Вилла» проиграла впервые за 12 матчей – «Арсеналу» (1:4). Прервалась рекордная для клуба серия побед
вчера, 22:18
«Арсенал» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед, 1 ничья. Сегодня – 4:1 с «Астон Виллой»
вчера, 22:17
Чемпионат Англии. «Арсенал» забил 4 гола «Астон Вилле», «МЮ» сыграл вничью с «Вулвс», «Челси» поделил очки с «Борнмутом»
вчера, 22:15
У «МЮ» 5 ничьих, 3 победы и 2 поражения в 10 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Вулверхэмптоном» с 20-го места в АПЛ
вчера, 22:15
«Арсенал» разгромил «Астон Виллу» – 4:1! Жезус забил, выйдя на замену, у Троссарда гол и ассист
вчера, 22:12
Ко всем новостям
Последние новости
Шешко не забивает 8 матчей подряд за «МЮ». У купленного за 85 млн евро с учетом бонусов форварда 2+1 в 16 играх за клуб
вчера, 23:00
Аморим об 1:1 с «Вулвс»: «МЮ» сыграл не очень хорошо, нам не хватало подвижности в атаке. Когда за линией мяча столько игроков, нужно усерднее работать, проявлять фантазию»
вчера, 22:53
Тренер «Челси» Кабальеро о 2:2 с «Борнмутом»: «Нам нужно научиться удерживать счет, когда мы ведем. Мы создавали моменты, не хватало только завершения»
вчера, 22:43
Винисиус про Новый год: «Желаю здоровья, душевного спокойствия и много титулов для «Реала». Мы не сомневаемся, что вернемся и снова будем на вершине»
вчера, 22:31
Мареска плохо себя почувствовал после матча «Челси» – «Борнмут» и не пришел на пресс-конференцию
вчера, 22:19
Жезус отпраздновал гол «Вилле» в стиле Кака – с футболкой «Я принадлежу Иисусу». Форвард «Арсенала» пропустил почти весь год и забил в 2025-м 1 января и 31 декабря
вчера, 22:08Фото
«Ювентус» сообщил «Дженоа», что не отпустит Перина. Вратарь уже договорился с генуэзцами о переходе
вчера, 21:55
Ташуев про «Енисей»: «Меня сослали в Сибирь – шутка, а то опять сейчас блогеры напишут. Россия прирастает Сибирью, главное, чтобы у ребят был сибирский характер, остальное я им дам»
вчера, 21:43
Писарев о ДТП в Италии: «Ехали ночью, нас занесло. Фонтан крови из головы у меня плескал знатный. Шалимов пытался найти помощь, но перед нами закрывали ставни – какие-то русские ходят, орут что-то»
вчера, 21:33
У «Астон Виллы» 0 ударов в створ ворот «Арсенала» за 1-й тайм, у команды Артеты – 1
вчера, 21:17