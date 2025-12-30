Канчельскиса не удивил бы переход Баринова в «Спартак»: «Если они предложат сильно больше, чем ЦСКА, то вполне возможно. В современном футболе все покупается и продается»

Канчельскис: не удивит Баринов в «Спартаке», в футболе все покупается и продается.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что его не удивил бы переход Дмитрия Баринова в «Спартак».

Ранее комментатор Константин Генич заявил , что капитан «Локомотива» уже согласовал контракт с ЦСКА.

«Не удивит Баринов в «Спартаке ». Если красно-белые предложат сильно больше, чем ЦСКА, то вполне возможно. В современном футболе сейчас все покупается и продается.

Конечно, по меркам РПЛ Баринов – топ-игрок. Он усилит любую команду. Если ЦСКА удастся его подписать бесплотно, это будет шикарное усиление для команды Челестини. А для «Локомотива » – большая потеря в любом случае», – сказал Канчельскис.