Канчельскиса не удивил бы переход Баринова в «Спартак»: «Если они предложат сильно больше, чем ЦСКА, то вполне возможно. В современном футболе все покупается и продается»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что его не удивил бы переход Дмитрия Баринова в «Спартак».
Ранее комментатор Константин Генич заявил, что капитан «Локомотива» уже согласовал контракт с ЦСКА.
«Не удивит Баринов в «Спартаке». Если красно-белые предложат сильно больше, чем ЦСКА, то вполне возможно. В современном футболе сейчас все покупается и продается.
Конечно, по меркам РПЛ Баринов – топ-игрок. Он усилит любую команду. Если ЦСКА удастся его подписать бесплотно, это будет шикарное усиление для команды Челестини. А для «Локомотива» – большая потеря в любом случае», – сказал Канчельскис.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
