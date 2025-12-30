«Челси» пропустил два гола после вброса из аута в 1-м тайме – вингер «Борнмута» Семеньо бросал с разных флангов
«Челси» пропустил два гола после вброса мяча из аута.
«Борнмут» дважды забил «Челси» после вброса мяча из аута в матче 19-го тура АПЛ.
На 6-й минуте вингер футболист «Борнмута» Антуан Семеньо забросил мяч руками в штрафную, партнер головой переправил мяч дальше, после чего хавбек Дэвид Брукс нанес удар головой по воротам. Голкипер Роберт Санчес парировал первый удар, но не справился с добиванием валлийца с метра.
На 27-й Семеньо с другого фланга из аута забросил мяч к ближнему углу вратарской. Опорник «синих» Мойсес Кайседо сыграл головой и скинул мяч к дальней штанге своих ворот, где Джастин Клюйверт с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, перерыв).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
