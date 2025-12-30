Роналду не сделал ни одного хет-трика в календарном году впервые с 2009-го

Криштиану Роналду не сделал ни одного хет-трика за год.

Криштиану Роналду завершил 2025 год без единого хет-трика в официальных матчах.

Нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии не забивал больше двух голов за игру в календарном году. В последнем матче года – против «Аль-Иттифака » – он отличился один раз.

Роналду не сделал ни одного хет-трика за год впервые с 2009-го.