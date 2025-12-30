Роналду не сделал ни одного хет-трика в календарном году впервые с 2009-го
Криштиану Роналду не сделал ни одного хет-трика за год.
Криштиану Роналду завершил 2025 год без единого хет-трика в официальных матчах.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии не забивал больше двух голов за игру в календарном году. В последнем матче года – против «Аль-Иттифака» – он отличился один раз.
Роналду не сделал ни одного хет-трика за год впервые с 2009-го.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23301 голос
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости