У Палмера 60 очков за 97 игр в АПЛ – 40+19 за «Челси» и 1 ассист в «Ман Сити»
Палмер забил 40-й гол в АПЛ.
Полузащитник «Челси» Коул Палмер набрал 60-е очко в АПЛ менее чем в 100 матчах.
23-летний хавбек сборной Англии забил с пенальти в игре 19-го тура Премьер-лиги против «Борнмута» (2:2, первый тайм).
Теперь на счету Палмера 40 голов и 20 результативных передач в 97 играх в турнире. При этом он сделал лишь 1 ассист в 19 встречах за «Манчестер Сити», а в составе «Челси» – 40+19 за 78 игр.
Подробная статистика Коула доступна здесь.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
