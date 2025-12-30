У Палмера 60 очков за 97 игр в АПЛ – 40+19 за «Челси» и 1 ассист в «Ман Сити»

Палмер забил 40-й гол в АПЛ.

Полузащитник «Челси» Коул Палмер набрал 60-е очко в АПЛ менее чем в 100 матчах.

23-летний хавбек сборной Англии забил с пенальти в игре 19-го тура Премьер-лиги против «Борнмута » (2:2, первый тайм).

Теперь на счету Палмера 40 голов и 20 результативных передач в 97 играх в турнире. При этом он сделал лишь 1 ассист в 19 встречах за «Манчестер Сити », а в составе «Челси » – 40+19 за 78 игр.

Подробная статистика Коула доступна здесь .

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.