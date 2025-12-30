Гехи предпочитает перейти в «Реал», если мадридцы захотят его подписать. «Ливерпуль» интересуется защитником, но будет вынужден начать переговоры с ним заново (As)
«Реал» следит за ситуацией вокруг защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи.
Контракт 25-летнего футболиста с лондонским клубом истекает в конце этого сезона. По информации As, мадридцы контактировали с представителями игрока и дали понять, что они в курсе трансферного статуса Гехи. Если они решат подписать его, то снова свяжутся с агентами.
Ранее сообщалось, что «сливочным» также интересны Дайо Упамекано из «Баварии» и Ибраима Конате из «Ливерпуля», которые тоже могут стать свободными агентами летом. Однако «Реал» не намерен вступать в борьбу, заключающуюся в том, кто предложит этим защитникам более высокую зарплату.
При общении с агентами Гехи представители «Реала» выразили обеспокоенность относительного того, что игрок уже мог заключить соглашение с «Ливерпулем», о чем сообщалось в английской прессе. Однако это не соответствует действительности: хотя Марк был близок к переходу в состав «красных» летом, «Кристал Пэлас» отменил сделку. Договоренность больше не в силе, ситуация изменилась. Мерсисайдцы по-прежнему интересуются игроком, но переговоры должны начаться заново.
Сам футболист пока не хочет исключать ни один вариант. Утверждается, что переход в «Реал» будет для него приоритетом, если мадридцы захотят подписать его.
В текущем сезоне АПЛ Гехи провел 17 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами.