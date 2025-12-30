Кайседо не сыграет с «Ман Сити». Хавбек «Челси» получил 5-ю желтую в сезоне в игре с «Борнмутом»

Кайседо не сыграет за «Челси» против «Ман Сити».

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо заработал дисквалификацию на матч против «Манчестер Сити».

24-летний опорный хавбек из Эквадора получил желтую карточку от судьи Сэма Барротта уже на 4-й минуте игры 19-го тура АПЛ против «Борнмута » (1:1, первый тайм) – после контакта с Адриеном Трюффером в центре поля.

Предупреждение стало 5-м в 15 матчах Премьер-лиги. Таким образом, Кайседо из-за перебора карточек пропустит игру «Манчестер Сити » – «Челси», которая пройдет 4 января.

Изображение: кадр из трансляции ESPN

