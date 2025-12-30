Кайседо не сыграет с «Ман Сити». Хавбек «Челси» получил 5-ю желтую в сезоне в игре с «Борнмутом»
Кайседо не сыграет за «Челси» против «Ман Сити».
Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо заработал дисквалификацию на матч против «Манчестер Сити».
24-летний опорный хавбек из Эквадора получил желтую карточку от судьи Сэма Барротта уже на 4-й минуте игры 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:1, первый тайм) – после контакта с Адриеном Трюффером в центре поля.
Предупреждение стало 5-м в 15 матчах Премьер-лиги. Таким образом, Кайседо из-за перебора карточек пропустит игру «Манчестер Сити» – «Челси», которая пройдет 4 января.
Подробная статистика выступлений Кайседо – здесь.
Изображение: кадр из трансляции ESPN
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23301 голос
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости