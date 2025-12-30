40-летний Роналду забил 41 гол за 2025 год

Криштиану Роналду забил 41 гол за календарный год.

40-летний форвард «Аль-Насра » спиной забил в ворота «Аль-Иттифака » в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:2).

Таким образом, за весь 2025 год Криштиану забил 41 гол в составе клуба и сборной Португалии .

2025-й стал для Роналду 14-м годом , в котором ему удалось забить 40 или более голов. Лучший результат – 69 мячей в 2013-м.

Подробная статистика выступлений Роналду, которому 5 февраля исполнится 41 год, доступна здесь .