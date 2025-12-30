40-летний Роналду забил 41 гол за 2025 год
Криштиану Роналду забил 41 гол за календарный год.
40-летний форвард «Аль-Насра» спиной забил в ворота «Аль-Иттифака» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:2).
Таким образом, за весь 2025 год Криштиану забил 41 гол в составе клуба и сборной Португалии.
2025-й стал для Роналду 14-м годом, в котором ему удалось забить 40 или более голов. Лучший результат – 69 мячей в 2013-м.
Подробная статистика выступлений Роналду, которому 5 февраля исполнится 41 год, доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
