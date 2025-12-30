Александр Мостовой: «Раньше футбол был гораздо тяжелее – больше жесткости, грубости. Мне Йерро то по ноге даст, то за волосы потянет, так и играли. Сейчас с ВАР за любую грубость дисквалифицируют»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что раньше в футбол было играть сложнее, чем сейчас.
«Сравнивать футбол тогда и сейчас все-таки не совсем правильно. Я согласен с Кантона, который говорил, что раньше футбол был гораздо тяжелее.
Раньше было больше жесткости, грубости. Я же застал еще времена СССР и помню, что ребята тогда подкаты уже в раздевалке делали! Представь, две раздевалки, мы разминаемся, а в другой раздевалке – БАБАХ, БАБАХ! Открываем дверь, смотрим, что у них там происходит, а они там подкаты тренируют в шипах железных.
А сейчас ВАР вообще никакой грубости не позволяет. Тебя за любую грубость сразу дисквалифицируют. А раньше этого не было. Раньше на другом конце поля все ноги друг другу оттаптывали, пока судья не видит.
У меня так очень много раз было, когда меня держал, например, [защитник «Реала»] Фернандо Йерро: игра идет, а он мне по ноге даст или за волосы потянет. И я ему: «Йерро, ты че делаешь?» Так и играли тогда», – сказал Мостовой.
Мостовой об РПЛ: «Я считался одним из лучших в европейском футболе. Конечно, я бы выделялся! Вы чего, ребят? У меня за сезон в Испании было больше 20 голевых передач»