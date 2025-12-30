Александр Мостовой: «Раньше футбол был гораздо тяжелее – больше жесткости, грубости. Мне Йерро то по ноге даст, то за волосы потянет, так и играли. Сейчас с ВАР за любую грубость дисквалифицируют»

Мостовой: раньше футбол был гораздо тяжелее, подкаты уже в раздевалке делали.

Бывший полузащитник «Спартака », «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что раньше в футбол было играть сложнее, чем сейчас.

«Сравнивать футбол тогда и сейчас все-таки не совсем правильно. Я согласен с Кантона , который говорил, что раньше футбол был гораздо тяжелее.

Раньше было больше жесткости, грубости. Я же застал еще времена СССР и помню, что ребята тогда подкаты уже в раздевалке делали! Представь, две раздевалки, мы разминаемся, а в другой раздевалке – БАБАХ, БАБАХ! Открываем дверь, смотрим, что у них там происходит, а они там подкаты тренируют в шипах железных.

А сейчас ВАР вообще никакой грубости не позволяет. Тебя за любую грубость сразу дисквалифицируют. А раньше этого не было. Раньше на другом конце поля все ноги друг другу оттаптывали, пока судья не видит.

У меня так очень много раз было, когда меня держал, например, [защитник «Реала »] Фернандо Йерро : игра идет, а он мне по ноге даст или за волосы потянет. И я ему: «Йерро, ты че делаешь?» Так и играли тогда», – сказал Мостовой.

