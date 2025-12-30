  • Спортс
  • Ямаля оскорбляли в соцсетях чаще всех игроков Ла Лиги в прошлом сезоне, Винисиус – 2-й. Пик оскорбительных постов пришелся на класико в октябре 2024-го
Ямаля оскорбляли в соцсетях чаще всех игроков Ла Лиги в прошлом сезоне, Винисиус – 2-й. Пик оскорбительных постов пришелся на класико в октябре 2024-го

Испанский центр мониторинга по вопросам расизма и ксенофобии (OBERAXE) провел анализ разжигающих ненависть высказываний в социальных сетях в течение сезона-2024/25.

Всего было обнаружено 33 438 оскорбительных постов, и 33% из них были удалены. В 60% случаях объектом оскорблений стал Ламин Ямаль, в 29% - Винисиус Жуниор из «Реала». 

В список игроков, которые чаще других подвергаются оскорблениям в интернете, также попали Килиан Мбаппе и Алекс Бальде (по 3%), Браим Диас и Иньяки Уильямс (по 2%). 

Пик таких публикаций пришелся на 27 и 28 октября 2024 года, когда проходило класико. Помимо вышеуказанных игроков, пользователи соцсетей оскорбляли Рафинью Диаса и Ансу Фати. 

Также было зафиксировано увеличение числа оскорблений во время матчей «Мальорка» – «Барселона» и «Атлетико» – «Реал» 3 и 4 декабря соответственно. То же самое касается и игры между «Мадридом» и «Барсой» в Суперкубке Испании 12 января. Кроме того, рост был замечен в марте, когда игроки, соблюдающие Рамадан, делали паузы на то, чтобы перекусить и выпить воды. 

Исследование показало, что больше всего от разжигания ненависти страдают выходцы из Северной Африки (42%) и мусульмане (41%).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
