Ямаля оскорбляли в соцсетях чаще всех игроков Ла Лиги в прошлом сезоне, Винисиус – 2-й. Пик оскорбительных постов пришелся на класико в октябре 2024-го

Ямаля оскорбляли чаще всех игроков Ла Лиги.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль подвергается оскорблениям чаще, чем любой другой игрок Ла Лиги .

Испанский центр мониторинга по вопросам расизма и ксенофобии (OBERAXE) провел анализ разжигающих ненависть высказываний в социальных сетях в течение сезона-2024/25.

Всего было обнаружено 33 438 оскорбительных постов, и 33% из них были удалены. В 60% случаях объектом оскорблений стал Ламин Ямаль , в 29% - Винисиус Жуниор из «Реала ».

В список игроков, которые чаще других подвергаются оскорблениям в интернете, также попали Килиан Мбаппе и Алекс Бальде (по 3%), Браим Диас и Иньяки Уильямс (по 2%).

Пик таких публикаций пришелся на 27 и 28 октября 2024 года, когда проходило класико. Помимо вышеуказанных игроков, пользователи соцсетей оскорбляли Рафинью Диаса и Ансу Фати.

Также было зафиксировано увеличение числа оскорблений во время матчей «Мальорка» – «Барселона» и «Атлетико» – «Реал» 3 и 4 декабря соответственно. То же самое касается и игры между «Мадридом» и «Барсой» в Суперкубке Испании 12 января. Кроме того, рост был замечен в марте, когда игроки, соблюдающие Рамадан, делали паузы на то, чтобы перекусить и выпить воды.

Исследование показало, что больше всего от разжигания ненависти страдают выходцы из Северной Африки (42%) и мусульмане (41%).