40-летний Роналду забил 13 голов в 11 матчах саудовской лиги и делит с Феликсом первое место в гонке бомбардиров

40-летний Роналду забил 13 голов в 11 матчах саудовской лиги.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 13 голов в 11 матчах чемпионата Саудовской Аравии-2025/26.
40-летний форвард спиной забил в ворота «Аль-Иттифака» в матче 12-го тура (2:2, второй тайм). Гол стал 957-м в карьере футболиста сборной Португалии.
Криштиану делит первое место в списке бомбардиров лиги с партнером по клубу и сборной Жоау Феликсом, также забившим в этом матче. На их счету по 13 голов, при этом у Роналду 3 с пенальти, а у Феликса все с игры. У Криштиану один ассист, у Жоау – три.
