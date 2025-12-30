40-летний Роналду забил 13 голов в 11 матчах саудовской лиги и делит с Феликсом первое место в гонке бомбардиров

40-летний Роналду забил 13 голов в 11 матчах саудовской лиги.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду забил 13 голов в 11 матчах чемпионата Саудовской Аравии-2025/26.

40-летний форвард спиной забил в ворота «Аль-Иттифака » в матче 12-го тура (2:2, второй тайм). Гол стал 957-м в карьере футболиста сборной Португалии .

Криштиану делит первое место в списке бомбардиров лиги с партнером по клубу и сборной Жоау Феликсом , также забившим в этом матче. На их счету по 13 голов, при этом у Роналду 3 с пенальти, а у Феликса все с игры. У Криштиану один ассист, у Жоау – три.

