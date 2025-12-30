Роналду спиной забил 957-й гол в карьере. Мяч отскочил от него в ворота «Аль-Иттифака» после удара Феликса
Криштиану Роналду забил 957-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 957-й гол в карьере.
40-летний футболист отличился в матче против «Аль-Иттифака» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:1, второй тайм). Мяч отскочил от его спины после удара Жоау Феликса и срикошетил в ворота.
Теперь на счету Роналду 815 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии. Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
