«Трансфер Захаряна – ошибка «Сосьедада». Он абсолютно не оправдывает ожиданий – травмы, болезни, не показывает лучшую игру. Катастрофа». Журналист Marca об Арсене

Журналист Marca: трансфер Захаряна – ошибка «Сосьедада», катастрофа.

Испанский журналист Оскар Бадальо, специализирующийся на «Реал Сосьедад » в газете Marca, назвал ошибкой трансфер полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо ».

– Как вы можете оценить 2025 год для Арсена Захаряна в «Сосьедаде»?

– К сожалению, этот год был очень неудачным для Захаряна. Он сыграл всего 500 минут, выйдя в стартовом составе лишь в пяти матчах. У Арсена было много травм и болезней, особенно в начале года. Катастрофа. А когда Захарян выходил на поле, он не показывал свою лучшую игру.

В России говорили, что Захарян – один из самых талантливых и качественных игроков своего поколения, но мы почти не увидели его мастерства. Арсен может быть реально хорошим футболистом, но он не подходит «Сосьедаду».

– Трансфер Захаряна – ошибка?

– Пока я склонен считать именно так, потому что этот игрок абсолютно не оправдывает ожиданий. Сейчас его трансфер лично мне кажется ошибкой, но Захарян еще может доказать обратное.

В Испании есть болельщики и журналисты, которые до сих пор считают, что Арсен способен раскрыться, что это большой талант. Но есть и те, кто считает, что «Реал» совершил большую ошибку, подписав его, – сказал Бадальо.