У Феликса 13 голов в сезоне саудовской лиги. Хавбек «Аль-Насра» делит с Роналду 1-е место в списке бомбардиров
Жоау Феликс забил 13-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.
Полузащитник «Аль-Насра» Жоау Феликс забил 13-й гол в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии.
26-летний португалец поразил ворота «Аль-Иттифака» в 12-м туре лиги (2:1, второй тайм).
Феликс делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира со своим одноклубником Криштиану Роналду, который тоже отличился в этой встрече.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?23301 голос
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости