У Феликса 13 голов в сезоне саудовской лиги. Хавбек «Аль-Насра» делит с Роналду 1-е место в списке бомбардиров

Жоау Феликс забил 13-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.

Полузащитник «Аль-Насра » Жоау Феликс забил 13-й гол в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии.

26-летний португалец поразил ворота «Аль-Иттифака» в 12-м туре лиги (2:1, второй тайм).

Феликс делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира со своим одноклубником Криштиану Роналду , который тоже отличился в этой встрече.