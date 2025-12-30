«Локомотив» хочет отдать Салтыкова в аренду. Вингер интересен «Крыльям», «Акрону» и «Сочи»

Три клуба Мир РПЛ претендуют на трансфер Никиты Салтыкова.

Вингер «Локомотива » Никита Салтыков интересен трем клубам Мир РПЛ.

По информации «Чемпионата», в аренде 21-летнего футболиста заинтересованы «Акрон », «Сочи» и «Крылья Советов ». Московский клуб хочет отдать игрока в аренду этой зимой.

Салтыков принял участие в 4 матчах Мир РПЛ в текущем сезоне, проводя на поле в среднем 31 минуту. Его статистику можно найти здесь .