«Локомотив» хочет отдать Салтыкова в аренду. Вингер интересен «Крыльям», «Акрону» и «Сочи»
Три клуба Мир РПЛ претендуют на трансфер Никиты Салтыкова.
Вингер «Локомотива» Никита Салтыков интересен трем клубам Мир РПЛ.
По информации «Чемпионата», в аренде 21-летнего футболиста заинтересованы «Акрон», «Сочи» и «Крылья Советов». Московский клуб хочет отдать игрока в аренду этой зимой.
Салтыков принял участие в 4 матчах Мир РПЛ в текущем сезоне, проводя на поле в среднем 31 минуту. Его статистику можно найти здесь.
