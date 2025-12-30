  • Спортс
  • «Все были «в дрова». Аршавин о тренировке «Зенита» в 2005-м после юбилея Радимова и перед матчем Кубка УЕФА
13

Бывшие полузащитники «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов рассказали о том, как выпивали футболисты в прошлом.

Андрей Аршавин: Юбилей Радимова – это, наверное, была самая лучшая и цивильная пьянка.

Андрей Мостовой: А вы пили во время карьеры, да?

Андрей Аршавин: Лимонад.

Владислав Радимов: Так, шампанского пригубили.

Андрей Аршавин: Двадцать лет назад, когда Радимов еще выпивал, была знаменитая вечеринка, которая всем запомнилась, там было очень круто. Тренер знал, что вся команда будет не готова. Петржела это был. И он потом не пришел на тренировку. Было не то, что, знаешь, когда некоторые с бодуна приходят... Какие-то отголоски. А там реально половина была нетрезвых. И он [Петржела] знал и не пришел. [Его ассистент] Боровичка не пришел.

Короче, был Николай Васильевич Воробьев, третий тренер. Ну я не знаю, либо он был такой злой, либо типичный русский менталитет. Ладно, он хоть догадался, чтоб мы играли только в футбол. Просто на полполя поставили. Был уже ноябрь, значит, впереди были какие-то еврокубки, скорее всего.

Владислав Радимов: Была вся команда, раз. У меня 26 ноября день рождения. И день рождения перетек в день рождения Кержакова, у которого тоже... У него 27-го.

Андрей Аршавин: Короче, были все «в дрова». Там один футболист, чтоб ты понимал, брал мяч, и другие просто делали вид, что они делали подкаты, он их обыгрывал, возвращался назад. Короче, полная чушь! Что только может быть. Он злился, Васильевич, психанул.

Андрей Мостовой: Так понятно – вся команда.

Андрей Аршавин: Так это было известно заранее. Петржела даже не пришел на эту тренировку.

Владислав Радимов: И чтоб ты понимал. Мы поехали к «Бешикташу» в Турцию и сыграли вничью (1:1 в Кубке УЕФА, 1 декабря 2005 года – Спортс’‘). Первый выход в евровесну «Зенита» именно был после этого дня рождения. Сыграли вничью и вышли спокойно.

Андрей Мостовой: А были случаи, когда кто-то пришел прямо «в дровину» на тренировку?

Андрей Аршавин: Их много было. Я застал еще плеяду игроков СССР-овских. Там вообще такой перегар был. И в наши времена были такие футболисты, которые приходили...

Андрей Мостовой: На ногах не стояли.

Андрей Аршавин: Не в самой лучшей форме. Но они просто не выходили. Они просто сидели.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «Зенита»
