«Леонченко ничего не делал на своем посту. Ротенбергу еще учиться и учиться. Пока не понятно, что из него получится». Смородская о боссах «Локо»

Ольга Смородская: Леонченко ничего не делал, а Ротенбергу еще учиться и учиться.

Экс-президент «Локомотива » Ольга Смородская высказалась о бывшем и нынешнем руководителях железнодорожников.

В ноябре генеральным директором московского клуба стал Борис Ротенберг . Он сменил на этом посту Владимира Леонченко .

«Леонченко сидел на своем посту, ничего не делал. Борису Ротенбергу еще надо учиться и учиться, пока не понятно, что из него получится», – сказала Смородская.