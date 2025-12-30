«Леонченко ничего не делал на своем посту. Ротенбергу еще учиться и учиться. Пока не понятно, что из него получится». Смородская о боссах «Локо»
Ольга Смородская: Леонченко ничего не делал, а Ротенбергу еще учиться и учиться.
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о бывшем и нынешнем руководителях железнодорожников.
В ноябре генеральным директором московского клуба стал Борис Ротенберг. Он сменил на этом посту Владимира Леонченко.
«Леонченко сидел на своем посту, ничего не делал. Борису Ротенбергу еще надо учиться и учиться, пока не понятно, что из него получится», – сказала Смородская.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22812 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости