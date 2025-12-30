Мостовой об РПЛ: «Я считался одним из лучших в европейском футболе. Конечно, я бы выделялся! Вы чего, ребят? У меня за сезон в Испании было больше 20 голевых передач»

Александр Мостовой: я считался одним из лучших в европейском футболе.

Бывший полузащитник «Спартака », «Сельты» и сборной России Александр Мостовой уверен, что выделялся бы на поле в нынешнем чемпионате России.

«Что тут говорить, если ты много лет играл в Европе и считался одним из лучших футболистов не только нашей страны, но и европейского футбола. Поэтому, конечно, я бы выделялся! Вы чего, ребят?

У меня в Европе столько забитых голов, что никто из российских футболистов пока даже близко не подбирается. Да и не подберется, наверное, в ближайшее время, потому что никто туда не едет. О чем тут говорить?

А это я еще не нападающий был. И ведь голевых передач у меня еще сколько было. Их же тогда не считали, только недавно начали. У меня как-то за один сезон в Испании было больше 20 голевых передач, но этого же никто не считает», – сказал Мостовой.

