Писарев о магазинах в Швейцарии в 1990-м: «Настоящий потребительский рай, я там оставлял всю зарплату. В СССР же все было по карточкам, я 2 часа стоял в очереди за детским питанием»

Писарев: в СССР все было по карточкам, а Швейцария была потребительским раем.

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, что его удивило, когда он впервые попал в Швейцарию.

«Запомнилось, как я впервые в Швейцарии оказался в 1990-м. Настоящий потребительский рай. В СССР же все было по карточкам, а тут я в супермаркете тележками сметал: можно купить все! Я только-только стоял два часа в очереди за детским питанием в СССР, а тут…

Я там всю зарплату оставлял в этих продуктовых, пытаясь утолить свой потребительский голод», – сказал Писарев.