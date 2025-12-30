Писарев о магазинах в Швейцарии в 1990-м: «Настоящий потребительский рай, я там оставлял всю зарплату. В СССР же все было по карточкам, я 2 часа стоял в очереди за детским питанием»
Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, что его удивило, когда он впервые попал в Швейцарию.
«Запомнилось, как я впервые в Швейцарии оказался в 1990-м. Настоящий потребительский рай. В СССР же все было по карточкам, а тут я в супермаркете тележками сметал: можно купить все! Я только-только стоял два часа в очереди за детским питанием в СССР, а тут…
Я там всю зарплату оставлял в этих продуктовых, пытаясь утолить свой потребительский голод», – сказал Писарев.
